شاهد .. النجمة دنيا سمير غانم تفاجئ رحمة أحمد برسالة نارية بعد تألقها في الكبير أوي 6 بدور مربوحة !!

انت الان تتابع خبر النجمة دنيا سمير غانم تفاجئ رحمة أحمد برسالة نارية بعد تألقها في الكبير أوي 6 بدور مربوحة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة رحمة أحمد، التي جسدت دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، حال من الجدل من أول حلقة وتصدرت مؤشرات التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت رحمة أحمد في منشور لها عبر حسابها الشخصي “فيسبوك”، وكتبت: “هفضل اقول البوقين دول كل ما حد يشاور النقطة دي ان فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد…انا مش حد خالص …انا من فانز دنيا سمير غانم..لان لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد اني انا اللي هبقى خسرانة”.

أكدت مصادر مقربة من الفنانة دنيا سمير غانم، خلال تصريحات صحفية، أنها قالت أن الفنانة رحمة احمد تتميز بالموهبة الكبيرة فهي فنانة متميزة واستطاعت أن تثبت نفسها من اول عمل درامي قامت به، متمنية لها دوام النجاح.