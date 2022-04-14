شاهد .. الإعلامية الكويتية ’’فجر السعيد‘‘ ترفع الحذاء على الهواء مباشرة وأمام الملأ لهذا السبب الغير متوقع والصادم !!

انت الان تتابع خبر الإعلامية الكويتية ’’فجر السعيد‘‘ ترفع الحذاء على الهواء مباشرة وأمام الملأ لهذا السبب الغير متوقع والصادم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

تعرَّضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد للهجوم بعدما ردَّت على إحدى منتقديها بطريقة غير لبقة.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفجر السعيد في إحدى برامجها تظهر فيه ممسكةً بحذاء لتبيِّن كيفية الرد على المنتقدين، حيث لوحت فيه عاليًا، وقالت: "انت ليه تحرق اعصابك اذا جاك شخص غير لائق موجود الوسيلة".

وانتقدت إحدى المتابعات طريقة فجر السعيد، وكتبت تغريدة مرفقة بالفيديو، جاء فيها: "أخلاق فجر السعيد، امانه هذه اعلاميه مطلعه الجوتي قدام المشاهدين لا احترمت كبر سنها ولا المشاهدين والله عيب".

وجاء رد فجر على تغريدة الفتاة بسرعة وبطريقة ساخرة، فكتبت: "سهام عشان تفهمين البعد السياسي للموضوع اللي اطرحه يبيلج امية سنه علم ومعرفه وممارسه ديمقراطيه لتكتشفي ان الفارق الزمني بين عقلي وعقلج كبييييييير".

ويجدر الإشارة إلى أن الهجوم الذي تعرَّضت له فجر السعيد جاء بعد تراشق الشتائم بينها وبين ناشطين سياسيين سعوديين انتقدوها وهاجموها بعدما طلبت مسامحة الفنانتين الكويتيين هيا الشعيبي ومنى الشداد.