شاهد .. القبض على فتاتين دخل مول بالسعودية.. وما يفعلنة غير متوقع و صدم الكل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر القبض على فتاتين دخل مول بالسعودية.. وما يفعلنة غير متوقع و صدم الكل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار) ضبطت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة امرأتين تدعيان بأنهما مواطنتان قامتا بالتسول. وقامت المرأتان بالتسول بطريقة مباشرة داخل أحد المجمعات التجارية في المنطقة المركزية بمكة. وتبيّن بأنهما وافدتان مخالفتان لنظام أمن الحدود، وتمت إحالتهما لجهة الاختصاص.

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