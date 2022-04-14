شاهد .. مفاجأة غير متوقعة.. أنكشاف فارق العمر بين مؤسس طيور الجنة خالد مقداد وزوجته مروة حماد.. الرقم سيصدمك !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة.. أنكشاف فارق العمر بين مؤسس طيور الجنة خالد مقداد وزوجته مروة حماد.. الرقم سيصدمك !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
من الأكبر خالد مقداد أم زوجته؟ سؤال كثيراً ما طرح من قبل محبي نجم طيور الجنة وكانت إجابته مؤخراً عند عصومي كاشفاً عن رقم قد يبدو للبعض كبيرًا جدًّا وصادماً.
ووفقاً لتصريحات سابقة أدلى بها نجم قناة “طيور الجنة” المعتصم بالله مقداد المعروف بـ “عصومي”فإن فارق العمر يبلغ 9 سنوات تقريبا وهو ما قاله في مقطع صوتي انتشر على يوتيوب.
وخالد هو من مواليد 1 يناير 1972 ويبلغ 42 عام، وهو حاصل على الجنسية الأردنية وقد قضى مرحلة طفولته في دولة فلسطين وولد في الكويت.
وقد قام الأب مقداد ومؤسس القناة المخصصة بفن الأطفال ، قام بالغناء مع الأبناء في بداية ظهوره على طيور الجنة.
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