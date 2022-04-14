شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. فنان مصري شهير يستفزّ الجمهور ويُعلن مثليته في شهر رمضان .. من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. فنان مصري شهير يستفزّ الجمهور ويُعلن مثليته في شهر رمضان .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

استفز فنان مصري شهير الجمهور في شهر رمضان المبارك بعد أن نشر صورة عبر حسابه الرسمي على فايسبوك يتباهي فيها بمثليته الجنسية.

عمر الشريف وهو فنان مصري شهير وحفيد النجم الراحل عمر الشريف نشر صورة تفاخر بها بمثليته الجنسية عبر حسابه على فايسبوك.

وقال عمر:

“عندما ظهرت في الإعلام لأول مرة في صر قبل 10 سنوات كانت هذه الصورة التي ظننت أنها الأفضل لأستخدمها…اليوم إذا كان لدي الفرصة لإعادة التجربة مرة أخرى فسأقوم بها بنفس الطريقة”.

اللافت كان استخدام عمر لهاشتاغ المثليين وهو معروف بمثليته الأمر الذي استفز الجمهور أنه يتباهى بذلك في شهر رمضان المبارك.

الأمر الأكثر صدمة كان أن يحمل العلم المصري بطريقة اعتبرها البعض مهينة وهذا ما قد يمنعه من دخول مصر مرة أخرى