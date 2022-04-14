شاهد .. سألوا نجم الأكشن ’’فان دام‘‘ عن الفريق المصري الذي يشجعه فصدم الكل بإجابة صريحة وغير متوقعة أبداً !!

انت الان تتابع خبر سألوا نجم الأكشن ’’فان دام‘‘ عن الفريق المصري الذي يشجعه فصدم الكل بإجابة صريحة وغير متوقعة أبداً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

وقع عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، ضحية رامز جلال في الحلقة 14 من برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر» طوال شهر رمضان.

وبعد قدوم اللاعب إلى المكان الذي ينفذ فيه المقلب، ساله رامز عن النادي الذي يحب تشجيعه، فأوضح الفنان العالمي فاندام، أنه يشجع نادي الأهلي المصري.

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.