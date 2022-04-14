شاهد .. تعرف على حجم الورث الذي تركه الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز لابنتيهما .. لن تصدق المفاجأة الكبرى !

انت الان تتابع خبر تعرف على حجم الورث الذي تركه الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز لابنتيهما .. لن تصدق المفاجأة الكبرى ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعتبر البعض ان الورث المالي والعقاري الذي تركه الممثل المصري الراحل سمير غانم ​ وزوجته الممثلة الراحلة ​دلال عبدالعزيز​ خيالياً، وحتى أن بعض المعلومات أشارت الى ان أرصدة الراحلين المالية عالية في المصارف، الى جانب عقارات تم التنازل عنها لصالح إبنتيهما إيمي ودنيا.

الورث الخاص بالراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز ليس خيالياً، وإنما عادياً، وهو بالفعل بات من حق إبنتيهما وحتى قبل وفاتهما بسنوات كانا قد سجلا عقارات بإسم دنيا وإيمي.

وتفيد المعلومات ان منزل سمير غانم ودلال عبد العزيز ما زال كما هو، ويحظى بعناية إيمي ودنيا، مع الحفاظ على مقتنيات الراحلين الشخصية.