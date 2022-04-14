شاهد .. لن تتوقع من هي الإعلامية التي خان معتصم النهار زوجته معها وتسببت بانفصالها منه ؟ أنكشف المستور والمخفي !!

انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هي الإعلامية التي خان معتصم النهار زوجته معها وتسببت بانفصالها منه ؟ أنكشف المستور والمخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثار خبر طلاق النجم العربي السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي صدمة وضجة كبيرة للجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل عدة أسابيع. انفصال معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي وسط تكتم كبيرانفصال معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي وسط تكتم كبير.

وبعد مرور فترة على الطلاق أشارت بعض المصادر عن الأسباب الحقيقية وراء طلاق معتصم النهار وزوجته لين بحسب مقربين من الاخيرة، ولم تكن هي نفس الاسباب التي تداولت من قبل وهي بسبب غيرة لين الشديدة على زوجها. وأكّدت مصادر بان الحياة الزوجية للثنائي لين والنهار لم تكن مثالية كما كانت تشير الصور الرومانسية التي حرصا على نشرها على السوشال ميديا بشكل مستمر بل كانت عكس ما تم نشره عبر السوشال ميديا حيث أن الخلافات كانت بينهما منذ فترة طويلة قبل الطلاق، إذ أن لين كانت قد اكتشفت خيانة معتصم النهار لها اكثر مرة.

وبالرغم من ذلك كانت زوجة النهار تسامحه على كل يخونها من أجل اعادة المياه إلى مجاريها والحفاظ على عائلتهم، واضافت هذه المصادر ان الفنان السوري كان قد خان زوجته في احدى المرات مع اعلامية عربية شهيرة. وأطلق العديد من الشائعات بخصوص هوية الإعلامية التي أقامت علاقة مع معتصم النهار دون أي دليل حاسم حتى اللحظة. وبالرغم من ان الخيانة تعدّ سبب قوي للطلاق لكنها لم تكن السبب الوحيد لانفصالهما حيث أكّدت هذه المصادر بان معتصم النهار عنّف زوجته وعاملها بأسلوب غير اخلاقي وحبسها ومنعها من الخروج على حد هذه المصادر وهي التصريحات التي لا يمكن التأكد منها

وأردفت هذه المصادر ان النهار دمر حياة زوجتها، من خلال حرمانها من صديقاتها واخذ سيارتها منها وسحب الاقامة اللبنانية منها ولم يكن هناك طريق للين برنجكجيي سوى الطلاق منه والعودة مع ابنتهما سيدرا إلى سوريا.