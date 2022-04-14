شاهد .. لن تصدق الارقام التي حققها برنامج ‘‘رامز موفي ستار’’ خلال أول 8 أيام من رمضان فقط .. الرقم سيصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق الارقام التي حققها برنامج ‘‘رامز موفي ستار’’ خلال أول 8 أيام من رمضان فقط .. الرقم سيصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

حقق برنامج رامز موفي ستار أرقام قياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

ووصلت الأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال الأيام الثمانية الأولي لشهر رمضان في العالم العربي إلى 29 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و47.5 مليون عبر الفيسبوك، و483.5 مليون عبر سناب شات، و602 ألف من خلال تويتر، و2.5 مليون عبر إنستجرام، و38.5 مليون عبر تيك توك، بينما تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الإجتماعي المُختلفة نحو 13 مليون مُشاهدة بعد طرحه قبل يومان من شهر رمضان المُبارك، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال.

ويستقبل البرنامج في أحدث حلقاته "الليلة" عبر شبكة قنوات MBC مصر، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم عمرو السولية في حلقة مُثيرة يتعرض فيها عمرو السولية للكثير من المُغامرات والمُفاجآت الغير متوقعة.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وهو يُعرض على عدد من القنوات المنتمية لـMBC، بالإضافة لمنصة اتفرج.

وآثار البرومو إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما احتواه من مشاهد رعب وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز موفي ستار" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.

وكشف البرومو جزء من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين.