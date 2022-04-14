شاهد .. عندما صدم حلمي بكر سهير رمزي بموقف غريب في ليلة الدخلة بعدما قفلوا الباب عليهم.. وصفاء أبو السعود مذهولة : ده حصل فعلاً ؟! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر عندما صدم حلمي بكر سهير رمزي بموقف غريب في ليلة الدخلة بعدما قفلوا الباب عليهم.. وصفاء أبو السعود مذهولة : ده حصل فعلاً ؟! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

فجر الموسيقار المصري حلمي بكر ضجة قبل أشهر ورد على تصريحات لسهير رمزي، والتي قالت فيها إنها تزوجته وكانت في تبلغ حينها 16 عاما، وتسببت بحالة من الجدل حول زواجها قبل سن البلوغ.

وقال بكر إن حديث سهير رمزي غير حقيقي، موضحا "إحنا اتخطبنا وهي عندها 16 سنة، وقعدنا مخطوبين 4 سنين تقريبا، واتجوزنا وهي في سن الـ20 وعلى مشارف سن الـ 21، أي أنها لم تكن قاصراً وقتها".

وأضاف: "استمر زواجنا 4 سنوات وانفصلنا وهي عندها 24 سنة، وبالنسبة لتصريحات سهير رمزي، أحيانا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقل لسانه، ولكن دا طبعا ميمنعش إنها ست محترمة، ودايما بتعمل خير ودا اللي الناس متعرفهوش عنها، ولكن أنا اتفرج على دا، ست خيرة وبتعمل خير كتير".

سهير رمزي جمعتها قصة حب بالموسيقار حلمي بكر، والتي رواها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، قائلًا إنها بدأت من خلال أحد أستوديوهات التسجيل: «سمعت سهير بتقول لمامتها مين ده، وسألوا مهندس الصوت وقتها اسمه يونس، قالهم ده حلمي بكر، وقالوله عايزين نسلم عليه، وبعد الانتهاء خلصنا وأنا خارج سألتهم معاكم عربية قالوا لا، وخدتهم ووصلتهم».

ودخل حلمي بكر قلب سهير رمزي واطمأنت له والدتها الفنانة الراحلة درية أحمد، من الوهلة الأولى، رغم فارق العمر بينهما، إذ كانت لا تزال بعمر الـ16 عامًا، وهو في الـ22، حيث يتابع حلممي بكر: «بعد مرور 3 أيام كلمني المخرج فؤاد الألفي، وقالي عازمينك على الغدا، وقالي بالنص تعالى وسوسو اللي عمله الأكل، ومكنتش أقدر أفوت الفرصة دي».

وتابع الموسيقار حلمي بكر، خلال حديثه، قائلًا: «بدأت قصتنا في الظهور منذ المرة الأولى التي رأينا بعضنا البعض، في أول قاعدة، حددنا ميعاد الخطوبة، وكنت وقتها في بداية طريقي».

وفي حوار تلفزيوني سابق كشف حلمي بكر لصفاء أبو السعود قصة غريبة عما حدث له في ليلة الزفاف، وأكد أنه خرج من غرفة النوم قبل الدخلة عليها، وذهب ليصلح سيارة صديقه.

وسألته صفاء أبو السعود مصدومة: ده حصل فعلا؟ فرد قائلاً: نعم، اضطررت لذلك لأنه كان يضرب "الكلكس" فأزعجه وطالبه بالنزول ليه فوراً لإصلاح سيارته، فنزل وسط صدمة سهير رمزي، وحينما عاد بعد ساعات كانت يداه مملوءتان بالشحم وكان متسخاً.