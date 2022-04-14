شاهد .. أنتشار أول صورة واضحة لوجه إبن الفنان قصي خولي.. جماله خطف قلوب الفتيات !! (اتفرج الصورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت السيدة التونسية ​مديحة الحمداني​ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة واضحة لوجه ابنها من الممثل السوري ​قصي خولي​. وظهر الابن وهو يجلس على الارض، مرتدياً ملابس وكالة ناسا الفضائية. وعلقت حمداني على الصورة قائلة: "رائدي الفضائي الصغير". وعلق خولي على الصورة قائلاً: "يأبرني رائد الفضاء الله يحميك ويحرسك يا نور عيونا".

وكانت خرجت مديحة الحمداني منذ فترة عن صمتها لتتواصل مع متابعيها على صفحتها الخاصة، وتكشف بعض التفاصيل عن علاقتها بإبنها فارس، وكيف تربيه، وأي لغة يتكلم، وكيف تتعامل مع قصي.

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