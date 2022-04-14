شاهد .. صدمة بعد اعتراف فنان مصري شهير بأنه يفطر في نهار رمضان منذ 6 سنوات.. والصدمة الكبرى في هويته .. من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة بعد اعتراف فنان مصري شهير بأنه يفطر في نهار رمضان منذ 6 سنوات.. والصدمة الكبرى في هويته .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثار السيناريست تامر حبيب، الجدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ بسبب حديثه عن الصيام.

وكتب “حبيب”: “نظراً لظروف صحية، أنا ما بصومش بقالي حوالي 6 سنين.. ومراعاة لشعور الصايمين بحاول وأنا في الشارع لا آكل ولا أشرب ولا أدخن على الملأ، إلى أن قرأت عن السيدة المسيحية وطفلها التي منعها العاملين بمحل الكشري عن الأكل قبل آذان المغرب رغم إنهم فاتحين وشغالين، وبعدها وفي نفس الوقت قريت الخبر اللي نزل في المصري اليوم عن حكم بيع الطعام في نهار رمضان (للكافر)”.

وأضاف:"رحت نازل من العربية في وسط الشارع، وولعت سيجارة وقربعت قزازة ميه على بق واحد وأنا عدواني ومتربص ومستني نفر واحد يعترض بكلمة أو إيماءة أو حتى نظرة… كفاية جهل و استفزاز وغباء…. كده خطر…. والمصحف الشريف خطر قوي،،،اللهم بلغت، اللهم فأشهد".

جاء ذلك بسبب الجدل بعد منشور لسيدة مسيحية اتهمت فيه كشري التحرير بالعنصرية، وبعدها ردت إدارة «كشري التحرير»، مساء الإثنين، على اتهامها بمنع قبطية وطفلتها من تناول الطعام قبل أذان المغرب.

وقالت الإدارة في بيان رسمي: «العميلة المحترمة شرفتنا في فرع سراي القبة الساعة ٥:٥٠م لطلب أوردر تيك أواي ودفعت الحساب للكاشير واستلمت الأوردر تيك أواي».

وأضافت: «الأوردر التيك أواي غير مسموح بتناوله داخل الصالة.العميلة لم تجلس داخل الصالة لأنها مغلقة في هذا الوقت ولم يتم منع العميلة أو الطفلة وإذا حدث غير ذلك فهو خطأ فرد وليس منظومة وسوف يتم معاقبة المخطئ على الخطأ المرتكب».