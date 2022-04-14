شاهد .. بعد مرور أكثر من 23 عاماً.. مخرجة مصرية تصدم الكل وتكشف سرّ رفضها تجسيد نجلاء فتحي لدور أم كلثوم !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر بعد مرور أكثر من 23 عاماً.. مخرجة مصرية تصدم الكل وتكشف سرّ رفضها تجسيد نجلاء فتحي لدور أم كلثوم !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

مسلسل أم كلثوم الذي قامت ببطولته الفنانة الكبيرة صابرين، والذي عرض خلال شهر رمضان لعام 1999، وحقق نجاحاً منقطع النظير سواء في مصر أو كل الدول العربية، التي احتفت بالمسلسل وفريق العمل.

كشفت مخرجة العمل إنعام محمد علي، في تصريحات صحافية، سراً يذاع للمرة الأولى، حيث قالت: "استغرقت عاماً كاملاً كي أستقر على الممثلة التي ستلعب دور الفنانة الراحلة أم كلثوم في المسلسل، وقد رشح المؤلف محفوظ عبد الرحمن الفنانة نجلاء فتحي لأداء الشخصية، حيث كان يرغب في أن تقدم الدور نجمة في عالم الفن".

وأضافت: "لم أكن راضية عن هذا الاختيار، فنجلاء فتحي ذات طابع تركي والدور يحتاج إلى فنانة ذات ملامح مصرية، ولكن ذهبنا إلى منزل الفنانة نجلاء فتحي وتم عرض الدور عليها، ورفضت هي الأخرى أداء الشخصية، ثم راودتني فكرة ترشيح الفنانة سوسن بدر إلى الدور نظراً لملامحها المصرية الخالصة، ولكن بعد جلسة جمعت بيننا وجدت أنها غير مناسبة للدور".

وتابعت: "في النهاية ذهب الدور إلى الفنانة صابرين وقد جسدته بشكل جيد للغاية، وحتى الآن يظل العمل واحداً من أهم أدوارها على الشاشة”.

وعن هذا الاختيار، أوضحت أنعام محمد علي: "لم أكن أرغب في اختيار نجمة صف أول في هذا التوقيت لتجسيد الدور، فالجمهور هنا سيكون محفوراً في ذهنه طريقتها وشكلها، ولكنى كنت أبحث عن ممثلة في نجومية أقل لتلعب الدور،.

وقد شاهدت لصابرين عملين في العام الذي سبق تصوير المسلسل، وهما ”جمهورية زفتى" والذي لعبت فيه دور فتاة من القرية، ومسلسل "هوانم جاردن سيتي"، الذي لعبت فيه دور فتاة من طبقة أرستقراطية، ووجدت أنها أجادت الدورين، وهو ما كنت أحتاجه في مسلسل أم كلثوم التي بدأت من القرية حتى أصبحت أيقونة عالمية في عالم الغناء".