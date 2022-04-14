شاهد .. لم أتحدث معه.. محمد صلاح يكشف لأول مرة علاقته الحالية بساديو ماني بعد ما حدث في مباراة السنغال.. أنكشف المستور للجميع !!

انت الان تتابع خبر لم أتحدث معه.. محمد صلاح يكشف لأول مرة علاقته الحالية بساديو ماني بعد ما حدث في مباراة السنغال.. أنكشف المستور للجميع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

عبر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، عن إحباطه الشديد بسبب عدم تأهل الفراعنة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء ضمن الركلات التي لُعبت في نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب "ديامينديو" في العاصمة السنغالية "داكار"، لتصعد أسود التيرانجا إلى مونديال قطر.

وأجرى محمد صلاح حوارًا مع شبكة "بي إن سبورتس" وتحدث عن مشاعره بعد مباراة السنغال، وقال: "كنت محبطًا بشكل كبير، خصوصا عندما تريد الفوز بشيء ولا يحدث ذلك".

وعن تعامله مع ساديو ماني في ليفربول بعد هاتين المباراتين: "لم أتحدث معه بشأن هذا، لكننا نتحدث بشكل طبيعي كل يوم، كل منا يحترم مشاعر الآخر ويقدرها جيدًا".

وأضاف: "لكن في النهاية، أراجع نفسي باستمرار وأتحدث مع نفسي عن كل شيء يحدث، أفكر كثيرًا فيما يحدث".

وتابع: "اتخذت قرارًا بأنه يجب تخطي هذا الحزن الشديد، وأركز على ما سيحدث في المستقبل".

واستمر: "في الوقت الحالي، أرغب في الحصول على المزيد من الألقاب مع ليفربول، هذا أهم شيء بالنسبة لي لإنهاء الموسم بشكل أفضل".

وعن جداريته في مدينة ليفربول من قبل الجماهير قال: "لطالما هذا يشعرني بالسعادة، لأنك ترى أن هناك تقديرًا واحترامًا ويعتبرونك لاعبًا كبيرًا بالنسبة لهم ولتاريخ النادي".