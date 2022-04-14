شاهد .. لن تصدق أن هذا الفنان الكبير هو زوج الفنانة سميرة عبد العزيز منذ 35 سنة.. مفاجأة غير متوقعة تصدم الوسط الفني !! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق أن هذا الفنان الكبير هو زوج الفنانة سميرة عبد العزيز منذ 35 سنة.. مفاجأة غير متوقعة تصدم الوسط الفني !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار) ملامحها الهادئة تُشعرك بالسكينة والأمان.. هي صديقة الشاشة الدرامية نفخر بمرورها على بيوتنا من خلال أعمالها. بلاغتها في اللغة العربية الفصحى وصوتها الرخيم الممزوج بالدفء جعلاها سيدة العمل الدرامي في الأعمال التاريخية والمسرحية على مدار خمسين عاما من عمرها. عشقت الفن رغم رفض والدها التمثيل إلا أن تكريم الرئيس جمال عبدالناصر لها بجائزة كأس التفوق في عمر الـثامنة عشرة، كان جواز مرورها إلى عالم الفن الراقي البنَّاء، أنهت زيجتها الأولى لدفاعها عن مستقبلها كفنانة، ليسوق لها القدر أجمل الأرزاق كما تصف بزواجها من الأديب الراحل محفوظ عبدالرحمن... قائلة عنه: محفوظ هدية من ربنا جمعنا حب المسرح والثقافة والاطلاع وفرّقنا الموت.

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