شاهد .. مين الشخص اللي تتمني تتجوزيه ؟؟ عايدة رياض تخلع ثوب الخجل في عمر السبعين وتجيب بجرأة صادمة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مين الشخص اللي تتمني تتجوزيه ؟؟ عايدة رياض تخلع ثوب الخجل في عمر السبعين وتجيب بجرأة صادمة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

قالت الفنانة عايدة رياض، إن شهر رمضان المبارك لديه طقوس معينة وتجمعات بين الأقارب والأحبة والأهل، بالإضافة إلى الزملاء الفنانين ومسلسلاتهم التي تعرض لأول مرة.

وأضافت الفنانة عايدة رياض، خلال لقائها ببرنامج "سابع سما" مع الإعلامية راغدة شلهوب، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء: "أنها لديها معجب من الجمهور يتابعها من خلال السوشيال ميديا، ودائما التواصل معها، وهو يعيش في أمريكا، وبينزل مصر كتير بس لسه مشوفتوش".

وأشارت إلى أنها ليست في قصة حب حاليًا، وأن ما أثير عنها خلال مواقع التواصل غير حقيقي لأنها لديها صداقة مع أحد معجبينها وتبادله بعض الشعور.

وتابعت: "معجبيني كتير الصراحة، الشخص دا زعلان مني عشان مقبلتوش لأحد دلوقتي، وعملتله بلوك، بس الموضوع مفهوش قلبي.

وتحدثت عن مواصفات الرجل الذي تريد الزواج منه قائلة: لو هرتبط هاخد واحد أصغر مني، هاخد واحد قدي إزاي يعني، أنا كبيرة سنا أنا مواليد 54، لو فكرت مع إني مش مقتنعة لو هاخده في سني هنمرض بعض".