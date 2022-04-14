شاهد .. زين الدين زيدان يطرد محمد صلاح.. وردة فعل الأخير كانت نارية ولم يصدقها أحد !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر زين الدين زيدان يطرد محمد صلاح.. وردة فعل الأخير كانت نارية ولم يصدقها أحد !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

استبعد نجم الكرة الفرنسية السابق ومدير ريال مدريد الفني زين الدين زيدان، انضمام النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح، للنادي الملكي.

وسُئل زيدان عما إذا كان يرغب في تدريب صلاح، فأجاب: "صلاح ليس لاعب لدي".

وأضاف: "لدي 25 لاعبا هنا وأنا سعيد جدا معهم وأستمتع بكل لحظة".

وجاءت تصريحات زيدان في مؤتمره الصحفي عشية مباراة النادي الملكي أمام ليفربول في ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في إبريل الماضي.

وذكرت تقارير صحفية، أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يستبعد فكرة الانتقال إلى ريال مدريد أو ‏الإسباني بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في الكرة العالمية: ‏إن «صلاح لا يخطط للانتقال إلى الدوري الإسباني، كما أنه لا يتعجل الرحيل عن ‏ليفربول».

وبات صلاح أحد النجوم التاريخيين للنادي الإنكليزي، بعد أن رفع النجم المصري رصيد أهدافه إلى 150 هدفًا في جميع المسابقات، لينضم إلى قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، ليصبح عاشر لاعب يسجل هذا العدد للريدز منذ تأسيس النادي، وثاني أسرع لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف مع ليفربول.

ورغم تربع صلاح على رأس صدارة هدافي الدوري الممتاز حاليًا بـ20 هدفًا، فإن عملية تجديد العقد مع النادي الإنكليزي لم تحسم بعد، مع اقتراب نهاية العقد الحالي، ما يفتح الباب على مصراعيه للعديد من التكهنات، وسط ضغوطات تقع على عاتق الفريق للتجديد لملهم جماهير الريدز.