شاهد .. مربوحة نجمة مسلسل ’’الكبير أوي‘‘ تخرج عن صمتها بتصريحات صادمة عن مشهد ليلة الدخلة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مربوحة نجمة مسلسل ’’الكبير أوي‘‘ تخرج عن صمتها بتصريحات صادمة عن مشهد ليلة الدخلة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

علقت الممثلة المصرية ​رحمة أحمد​ خلال حوارها مع برنامج ستوديو 9090 ، على الراديو، لأول مرة على الإنتقادات التي تعرضت لها بسبب مشهدها في ليلة الدخلة الذي ظهرت فيه بمسلسل ​الكبير أوي​ 6 بزي التمريض في ليلة الدخلة.

وأكدت رحمة التي تلعب دور"مربوحة" بالعمل، إنها تحترم مهنة التمريض بشكل كبير، ولا تقصد الاساءة، وأن المشهد كان فقط من أجل إضحاك المشاهدين، قائلة: "مهنة التمريض مهنة تحترم بشكل كبير".

كما تحدثت رحمة احمد عن مشهد التيجر في ليلة الزفاف في المسلسل قائلة: "كنت بموت من الضحك و أنا لابسة التايجر وكان يوم التصوير مرهق من تغيير الملابس و ظبط الافيهات"، كما سخرت من نفسها بالرقص الشعبي الذي لا تتقنه، وأشارت خلال حديثها مع برنامج ستوديو 9090، إنها تخرجت من كلية العلوم ولم يكن التمثيل في خططها، ولكن عندما دخلت مسرح كلية العلوم عشقت التمثيل وتخرجت عام 2017، واشتغلت بمؤهلها، ثم اتجهت للمسرح وبعد ذلك عملت في مسلسل أمين وشركاه مع أحمد أمين، ثم جاءت فرصة الكبير أوي.

يذكر ان النقيب العام للتمريض المصري، الدكتورة كوثر محمود، قد رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بوقف عرض مسلسل «الكبير أوي» لما اعتبرته إساءة واضحة للممرضة المصرية، مؤكدة ان العمل شهد اساءة لفظًا وفعلًا ويسقط عبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية.

هذا واحتوت إحدى حلقات مسلسل الكبير اوي 6، إساءة لفظية وفعلية بالممرضة المصرية، حيث ظهر الزوجان بلیلة الزفاف، ومحاولات الزوجة اثارة غرائزه بارتداء عدة ملابس من بينها لبس الممرضة المصرية المعروف، واعتبر هذا المشهد إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية، حسب رأي نقيب التمريض والمنتقدين لهذا المشهد.