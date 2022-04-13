شاهد .. الزيارات السرية المتكررة للفنان ’’أحمد عز‘‘ للتجمع الخامس انكشف سرها الخطير للجيران.. هذا ما كان يفعله مع هذه الممثلة دون علم أحد !!

انت الان تتابع خبر الزيارات السرية المتكررة للفنان ’’أحمد عز‘‘ للتجمع الخامس انكشف سرها الخطير للجيران.. هذا ما كان يفعله مع هذه الممثلة دون علم أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

في وقت سابق أبدت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي انزعاجها من الأخبار المتداولة عن علاقة ابنتها العاطفية بالفنان أحمد عز، لتتحدث عن الخبر لأول مرة. ونفت والدة منة شلبي التسريب المتداول عن علاقة ابنتها العاطفية مع أحمد عز، وأن هناك بوادر قصة حب. جاء ذلك بعد أن تردد إنهما شوهدا أكثر من مرة في الأماكن العامة بالتجمع الخامس، وبدا عليهما الانسجام بشدة، بخلاف ظهورهما سوياً خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان دبي السينمائي. وأعلنت والدة منة شلبي عن غضبها من هذه الشائعة قائلة: "كيف ترتبط ابنتي وأنا لا أعلم؟"، وتابعت: "كثيراً ما يتعرض النجوم للشائعات. لكن لم أرَ فجاجة بهذا الشكل من قبل"، بحسب تصريحها.

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