- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر هل تذكرون بطلة مسلسل جميل وهناء.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم و أقلقت قلوب محبيها !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)
تداول رواد (السوشيال ميديا) صورةً نادرة جدًا للممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد، ألتُقطت لها ببداية تسعينات القرن الفائت.
هذه الصورة الأولى لها منذ دخولها الساحة الفنية.
كانت ببداية العشرين بملامح ناعمة وبريئة جدًا.
أما الآن فتبلغ ٤٦ عامًا.
لم تتغيّر ملامحها بعدها وحافظت عليها، وكثيرون يرونها الممثلة الأجمل في سوريا.
اعتزلت التمثيل عام ٢٠٠٧ ومتزوجة منذ سنوات طويلة من السياسي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني ولديها أبناء منه.
لكنه ليس زوجها الأول فسبق لها أن تزوجت الممثل السوري القدير أيمن_زيدان الذي قاسمته بطولة مسلسل (يوميات جميل وهناء) الشهير، وأنجبت منه ابنة وحيدة تقيم معه.
نورمان بعيدة جدًا عن السوشيال ميديا وآخر لقاء أجرته كان مع قناة (الدنيا) السورية عام ٢٠١١ عبر مداخلة هاتفية، أي لم تظهر مرئيًا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. هل تذكرون بطلة مسلسل جميل وهناء.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم و أقلقت قلوب محبيها !! (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.