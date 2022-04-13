شاهد .. هل تذكرون بطلة مسلسل جميل وهناء.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم و أقلقت قلوب محبيها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون بطلة مسلسل جميل وهناء.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم و أقلقت قلوب محبيها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد (السوشيال ميديا) صورةً نادرة جدًا للممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد، ألتُقطت لها ببداية تسعينات القرن الفائت.

هذه الصورة الأولى لها منذ دخولها الساحة الفنية.

كانت ببداية العشرين بملامح ناعمة وبريئة جدًا.

أما الآن فتبلغ ٤٦ عامًا.

لم تتغيّر ملامحها بعدها وحافظت عليها، وكثيرون يرونها الممثلة الأجمل في سوريا.

اعتزلت التمثيل عام ٢٠٠٧ ومتزوجة منذ سنوات طويلة من السياسي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني ولديها أبناء منه.

لكنه ليس زوجها الأول فسبق لها أن تزوجت الممثل السوري القدير أيمن_زيدان الذي قاسمته بطولة مسلسل (يوميات جميل وهناء) الشهير، وأنجبت منه ابنة وحيدة تقيم معه.

نورمان بعيدة جدًا عن السوشيال ميديا وآخر لقاء أجرته كان مع قناة (الدنيا) السورية عام ٢٠١١ عبر مداخلة هاتفية، أي لم تظهر مرئيًا