شاهد .. مين أكثر واحد نفسك تتجوزيه ؟؟ سمية الخشاب تجيب بجراءة صادمة و دون خجل .. لن تصدق ماذا قالت؟

انت الان تتابع خبر مين أكثر واحد نفسك تتجوزيه ؟؟ سمية الخشاب تجيب بجراءة صادمة و دون خجل .. لن تصدق ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

ردت الفنانة سمية الخشاب، على سؤال أحد متابعيها، حول كيفية اختيار شريك حياتها، مشيرةً إلى أنه لا بد أن يكون غنيًا، وليس لديه أهل، حتى لا تتعرض لبعض المشاكل والخلافات مع أقاربه، كما أكدت أن ملابس الفتاة ليست مقياسًا لتحديد أخلاقها.

وكتبت أحد متابعين سمية الخشاب سؤالا لها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، جاء فيه: إزاي اختار شريك حياة مناسب يا فنانة الدنيا بقت لبش، لترد الأخيرة من خلال عدة نقاط، منها: أن يكون مقطوع من شجرة، علشان حيزابونات عيلته ميخربوش عليكي، يكون غني عشان مش طالبة قشفرة، كفاية اللي هتشوفيه معاه.

وتابعت سمية الخشاب: يكون بيغسل سنانه، وبيقص ضوافره، مبيعملش تيك توكس، عشان ميفرجش عليكي خلق الله، في أول مقابلة تسأليه هل لبس البنت بيحدد أخلاقها؟.. لو قالك أه تلبسه الطبق في وشه وتمشي.

وعلى جانب آخر، ردت سمية الخشاب، على سؤال أحد متابعيها؛ بشأن كيفية تخطيها الأزمة التي مرت بها، مشيرًة إلى أنها تجاوزت هذه الصِعاب بمنتهى السهولة.

وكتب أحد المتابعين لـ سمية الخشاب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، سؤالًا جاء فيه: الفنانة عملت موف أون أزاي، لترد الأخيرة: لا الموف أون كان سهل، وكل شوية اكتشف أن ربنا أنقذني، وله حكمة في كل حاجة.

يذكر أن سمية الخشاب، شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا فينًا كبيرًا في مصر والعالم العربي، ومنها مسلسل موسي، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، ضوم العمل العديد من النجوم، منهم: محمد رمضان، رياض الخولي، سمية الخشاب، هبة مجدي، تارا عماد، صبري فواز، سيد رجب، عبير صبري، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سامي.