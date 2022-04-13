شاهد .. السعودية مودل روز تتجاوز كل الحدود ببدلة مفتوحة من الخلف .. والجمهور في رمضان ! (صورة)

انت الان تتابع خبر السعودية مودل روز تتجاوز كل الحدود ببدلة مفتوحة من الخلف .. والجمهور في رمضان ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تعرضت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، إلى موجة انتقادات لاذعة بعد ظهورها بملابس جريئة في شهر رمضان المبارك. سأبقيك متحمساً

ونشرت روز مجموعة صور لها وهي ترتدي بدلة من تصميم AREA، باللون الزهري، تميز بفتحات جريئة في الظهر والأرداف. وعقبت روز على الصور والفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، بعبارة جريئة قالت فيها: “حبيبي، سأبقيك متحمساً”. هجوم وانتقادات وجاء في التعليقات الناقدة لروز: ” فتحات تهوية فرمضان ؟ فرمضان؟”. واستنكر آخر قائلاً: “ما هذا؟ عأساس مسلمة؟”. وكتبت متابعة: ” لكم موعد مع الله”. ووجهت أخرى نصيحة لروز قائلة: ” روز احترمي الشهر تشتطين بأعيادهم ومناسباتهم الدينية وانتي منسلخة من هويتك ودينك”.

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