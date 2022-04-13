شاهد .. نجمة مسلسل العشق الممنوع تصدم الكل بفستان فاضح يظهر صدرها كاملاً !!

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل العشق الممنوع تصدم الكل بفستان فاضح يظهر صدرها كاملاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت إحدى الصفحات التركية صورةً للنجمة التركية هازال_كايا ظهرت من كواليس إحدى مسلسلاتها، ترتدي فستانًا مكشوفًا من الأعلى، ليظهر صدرها بشكل واضح، ما عرضها لهجوم من المتشددين دينيًا الذين يشكلون ٤٠٪ من مجمل الشعب التركي.

هازال التي تُشتهر بدور (نهال) في الشرق العربي وببرائتها ويومًا لم تقدم مشهدًا جريئًا مبالغًا به، تعرضت للشتائم والإهانات بسبب هذه الصورة.

بطلة (العشق الممنوع) لم ترد بعد على كل ما وُجه إليها من تحقير وتعرض لاسمها وشرفها.



ما لاحظناه أن ثمة حملة مغرضة ومدبرة تستهدف نجمات تركيا، بعدما نشر أحد متابعي بيرين سات صورةً مفبركةً لها أظهرها عارية بالكامل من الجهة الأعلى من جسدها، لكن هذا حدث العام الماضي.

من يدير تلك الحملة وما الهدف منها، وهل يترأسها نفسهم هؤلاء الإسلاميون المتطرفون الذين يفعلون دائمًا عكس ما يدعون إليه؟