شاهد .. عمل معايا اللي معملوش جوزي.. عايدة رياض تكشف سراً لأول مرة عن علاقتها بهذا النجم الكبير !! من يكون ؟

انت الان تتابع خبر عمل معايا اللي معملوش جوزي.. عايدة رياض تكشف سراً لأول مرة عن علاقتها بهذا النجم الكبير !! من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن الدور الهام لحسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في حياتها.

أوضحت عايدة رياض في مقابلتها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "سابع سما" عبر قناة النهار، خلال فقرة "فوق ولا تحت" أن حسن شحاتة شخص مقرب لقلبها، قائلة "ده فوق ده".

وأضافت أن حسن شحاتة زوج شقيقتها هدى محبوب من الجميع، وقالت: "ده مش قريب لي بس، ده قريب للوطن العربي، ويستحق المحبة دي".

وتذكرت عايدة رياض موقف إنساني جمعها بحسن شحاتة، قبل 30 عاما، حين أصيب والدها بمرض الفشل الكلوي الذي كان وقتها من الأمراض غير المعروفة، وأوضحت: "حسن كان بيدرب في دبي، وبابا قعد شهر في المستشفى، وأيامها كانت التكلفة 35 ألف جنيه، مبلغ جامد".

تابعت أنها تواصلت مع حسن شحاتة ليقوم على الفور بإرسال مبلغ 10 ألاف دولار مساهمة منه في مصاريف العلاج، وأوضحت: "كان وقتها الدولار يساوي حوالي جنيه ونص، وطبعا كان موقف جميل ومحدش تبعي قال أنت فين؟"، مشيرة إلى أن زوجها وقتها تجاهل الأمر تماما.

كما تحدثت عايدة رياض في نفس الفقرة عن زوجها السابق المطرب محرم فؤاد، وقالت إنه فنان مصري صميم، لكنه ليس أول قصة حب في حياتها، واستعادت ذكريات علاقتهما وكيف كان يغير عليها بشدة.

وحكت قصة ضربها على يد محرم فؤاد أثناء سفرهما إلى إنجلترا، بسبب غيرته الشديدة عليها، وكيف تورم جسدها لدرجة جعلته يتهرب من العودة بها إلى مصر حتى لا يرى أحد أثار الضرب على جسدها المتورم.