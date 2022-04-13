شاهد .. قبل فاندام.. لن تصدقوا كم عرض تركي آل الشيخ على الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج للمشاركة في ‘‘رامز موڤي ستار’’ ورفض.. رقم خيالي ويصعب تصديقة !!

انت الان تتابع خبر قبل فاندام.. لن تصدقوا كم عرض تركي آل الشيخ على الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج للمشاركة في ‘‘رامز موڤي ستار’’ ورفض.. رقم خيالي ويصعب تصديقة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

رغم كل الاغراءات رفض الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج المشاركة مع رامز جلال في برنامج مقالبه الجديد رامز موفي ستار.

وكشفت مصادر فنية أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عرض على النجم الأمريكي 6 مليون دولار مقابل المشاركة في البرنامج الا أن الأخير رفض.

وأوضحت المصادر أن النجم الأمريكي رفض الفكرة تماماً رغم المغريات المالية.

كما تم التفاوض مع أرنولد شوارزنيغر والذي اعتذر عن المشاركة حتى وقع الاختيار على جان كلود فاندام الذي تم إبرام اتفاق رسمي معه و حصل على أجره قبل أن يقف أمام الكاميرا.

وعقب رفضه تم الاتفاق مع النجم جون كلود فاندام مقابل 200 ألف دولار في اليوم الواحد من البرنامج الذي استغرق تصويره 13 يوماً.

وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.