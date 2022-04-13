شاهد .. عاملة في السعودية تسرق هاتف وتخبئه في مكان لا يخطر على بال.. اتفرج لحظة عثور صاحبة المنزل عليه !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر عاملة في السعودية تسرق هاتف وتخبئه في مكان لا يخطر على بال.. اتفرج لحظة عثور صاحبة المنزل عليه !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

تعرَّضت مواطنة للسرقة من جانب خادمتها والتي حاولت إخفاء جريمتها عبر وضع الهاتف الذي سرقته داخل علبة حليب بودر. وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" وثقته المواطنة بنفسها، لحظة عثورها على الجوال داخل "علبة حليب بودر" بعد أن وصلت إلى أكثر من نصفها. وأوضحت المواطنة، أنها لم تكتشف أن الهاتف موجود داخل "علبة الحليب البودر" إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، لافتة إلى أن الخادمة كانت تنكر أنها السارقة.

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