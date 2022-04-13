شاهد .. لن تصدق هوية نجل الفنان الراحل يوسف عيد.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه؟ .. اتفرج من يكون (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق هوية نجل الفنان الراحل يوسف عيد.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه؟ .. اتفرج من يكون (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

يوسف عيد، الفنان المشهور الراحل الذي ترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير، اشتهر الفنان يوسف بأدوارة الكوميدية.

وعلي الرغم من أنه قام بالمشاركة في عدد قليل من الأعمال الفنية إلا أنه حاز علي شهرة كبيرة، من أشهرهم فيلم الناظر والتجربة الدنماركية، أيضا من المسلسلات التي شارك فيها والأكثر شعبية تامر وشوقية وغيرها من المسلسلات.

علي الرغم من الشهرة الكبيرة التي تمتع بها الفنان الراحل يوسف عيد إلا أن الكثير لا يعرف من هو ابنة، فابنه يكون الفنان هاني يوسف عيد، صاحب الأربعون عام، شارك في حوالي عشرة أعمال فنية وكان من أول الأفلام التي شارك فيها وعرفه الجمهور من خلالها هو وحوش الميناء كان يقوم بدور الطفل الصغير الذي تم اختطافة.