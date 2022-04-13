شاهد .. دعوى قضائية ضد مسلسل مصري بسبب ما حدث في ليلة الدخلة.. تفاصيل صادمة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر دعوى قضائية ضد مسلسل مصري بسبب ما حدث في ليلة الدخلة.. تفاصيل صادمة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد إثارة جدل حول ظهور إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل، تقدمت نقابة التمريض المصرية بدعوى قضائية تطالب فيها بوقف عرض المسلسل التلفزيوني الكبير أوي 6، حيث قامت النقيب العام للتمريض المصري كوثر محمود، بتحريك هذه الدعوى، مشيرة إلى أنه تضمن إساءة واضحة للممرضة المصرية.

وأوضحت كوثر في دعواها، أن النقابة تدافع عن أعضاء الهيئة العامة للتمريض من أي جرم أو تشهیر أو إساءة لأعضاء هيئه التمريض او أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة، وأشارت انها تفاجأت من مسلسل الكبير أوى 6 الذي اساء لفظا وفعلا واسقط عبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية في مشهد لیلة زفاف شخصية "الكبير" وزوجته أثناء تغيير ملابسهما.

حيث أوضح مشهد ليلة الزفاف أن الزوجة "مربوحة" لابد أن ترتدي زي الممرضة كي تثير غريزة زوجها، وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع حسب تعبير نقيب العام للتمريض، حيث اكدت ان هذا الاسقاط من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية وسمعتها.

وعلى صعيد آخر، تفاعل عدد كبير من المتابعين مع وفاة محمد سلام «هجرس» في الحلقة التاسعة من مسلسل «الكبير أوي 6»، بعدما صعق بلعبة صيادين السمك المستوحاة من مسلسل الكوري الجنوبي لعبة الحبار، حيث كان هجرس في تحدٍ أمام جوني ابن الكبير في لعبة «البلي» والذي نجح في الضحك عليه وإقناعه بأن اللعبة تلعب بنظام مختلف وهو ما تسبب في خسارته وموته مصعوقاً في النهاية.

المسلسل «الكبير أوي 6» من بطولة الفنان أحمد مكي، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، وليلى عز العرب، وغيرهم.