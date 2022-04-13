شاهد .. فتاة سعودية تكشف عن ردة فعلها بعدما تحرش بها رجل ترافقه زوجته داخل مطعم أثناء الإفطار.. لن تصدق ماذا فعلت ؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر فتاة سعودية تكشف عن ردة فعلها بعدما تحرش بها رجل ترافقه زوجته داخل مطعم أثناء الإفطار.. لن تصدق ماذا فعلت ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت فتاة، عن ردة فعلها عندما أرسل لها شخص سنابه أثناء جلوسه مع زوجته بأحد المطاعم.

وقالت الفتاة، في فيديو وثقته:"كنت جالسة مع صديقتي نفطر وفجأة بدت شغلة الاير دروب في رمضان"، متسائلة:"ناس جالسة تفطر بعد الصيام ترسل سنابك ليه، اللي قهرني ونرفزني إن الشخص الذي أرسل له سنابه أنا متأكدة أنه اللي كان جانبي وكانت معه زوجته".

وأشارت:"زوجتك معاك تلاقي هي اللي مباشرة عليه بالفطور الوقح وقاعد يرسل سنابه لبنات الناس وقهرني"، موضحة:"كنت شاكة فيه من بداية الفطور قاعد يناظر ويبتسم وبجانبه زوجته، يا قذر يا واطي جانبك زوجتك".

ولفتت:"يا قليل الأدب كيف تناظر في بنات الناس وجانبك زوجتك وهي تتقهوى ولا دارية عنه، ولما أرسل سنابه أديته رنة على جواله وقلت لها لو سمحتي هذا زوجك، وسألتني وش في؟"، حيث أكملت:"قلت له ما ودي أقول بس بقول عشانك، زوجك أرسل سنابه لي ويتحرش فيني".

وتابعت:"الزوجة قالت لي أسفة، بس ضميري ما راح يسمح لي أسكت عن قذارته لأني أخاف على كل النساء ولا أبغى أن زوجي ويخوني وأنا معه، وهذا الشخص ما يستحق الستر".