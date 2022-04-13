شاهد .. سعودية تدفع 5 ريالات لاستئجار خادمة.. وبعد إنهاء إجراءات التعاقد مع الموظف كانت الصدمة الذي لم يتوقعها أحد !!

انت الان تتابع خبر سعودية تدفع 5 ريالات لاستئجار خادمة.. وبعد إنهاء إجراءات التعاقد مع الموظف كانت الصدمة الذي لم يتوقعها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

تعرضت مواطنة للنصب من قبل محتال، عرض عليها تأجير خادمة، وطلب منها تحويل 5 ريالات لتصديق عقد الإيجار، وهو الأمر الذي جعله يستطيع سرقة 10.500 ريال من حسابها البنكي في لحظات.

وحسب "عكاظ"، عثرت السيدة على إعلان يخص إحدى المؤسسات الوهمية التي تعرض خدماتها لتأجير العمالة باليوم أو الساعة، ثم تواصلت مع ذلك المحتال عن طريق الواتساب.

ومارس المحتال دور موظف الدعم الفني الذي سيمكنها من تجهيز الطلب وتصديق العقد عبر منصة «أجير»، في حين كان هو يستخدم من أجل ذلك صفحة وهمية ثم تابع معها الدخول إلى صفحة وهمية أخرى خاصة لدفع رسوم تصديق العقد، التي تبلغ 5 ريالات فقط.

وأدخلت السيدة بياناتها البنكية، التي وصلت إليه فورا، وبعد أن أرسل لها البنك رسالة التحقق وقامت بإدخالها في الصفحة المخصصة لذلك، استطاع الدخول على حسابها البنكي، وقام بتحويل مبلغ 10.500 ريال.