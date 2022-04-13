شاهد .. لن تصدق بماذا كان يفطر رشدي أباظة إذا صام في رمضان.. سمير صبري كشف السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق بماذا كان يفطر رشدي أباظة إذا صام في رمضان.. سمير صبري كشف السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تزوج رشدى أباظة، فتى الشاشة الوسيم، من الراقصة الشهيرة الجميلة سامية جمال، فى أوائل الستينات، بعد اشتراكهما معا في الفيلم الشهير «الرجل الثاني» عام 1959، واستمر هذا الزواج 14 عامًا.

عرف عن الفنان الراحل رشدي أباظة، إفراطه في شرب الخمر، وعانت الفنانة سامية جمال، فى آواخر أيامها مع رشدي أباظة، من سوء المعاملة، وتضرره من شرب الخمر الذس كان يتناوله حتى في افطار رمضان.

رشدي أباظة وسامية جمال، كانا كأي زوجين يوجد بينهما بعض الاختلافات العادية، والتي كانت دائمًا تدور بسبب تناول رشدي أباظة للخمر، فقد قال في مذكراته: «قد ظلت سامية ضد أن أسكر وبين كل ثلاث مرات نختلف فيها تستطيع أن تؤكد أن مرتين منهما بسبب السكر، ومن عادة سامية ألا نخوض المعارك عند الخلاف، إنها تعلن رأيها وتلوذ بالصمت تخاصمني ولكني في دوامة الخمر أتصورها تجيب فأدير حوارًا هي في مخيلتي أحد أطرافه مع أنها ليست في موقعها».

انفصالهما

توفي المخرج عز الدين ذوالفقار، مما أثّر على رشدي أباظة،خصوصاً أنه دعمه كثيراً، وأصبح رشدي يسكر كثيراً وزادت من عصبيته، وكان "يبهدل سامية جمال ويعاملها بقسوة" وفق تصريحات سمير صبري و "مكانش بيفوق من الخمرة"، وكانت سامية الى جانبه تسامحه على كل تصرفاته، وتكافح من أجل توقيفه عن الشرب حتى أنهما تشاجرا مرة، وقال لها: "أنا عشت طول حياتي حر وهاموت حر.. ومش هاسمح لحد أن يتحكم فيا".



إستسلمت سامية جمال من إقناعه في التوقف عن الشرب، وعندها طلبت الطلاق، فجمع رشدي أغراضه وغادر منزله بعد 17 عاماً من الزواج