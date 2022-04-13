شاهد .. ابنة فان دام الحسناء تتفوق عليه في الأكشن وتخطف الأنظار بجمالها الصارخ.. عمرها الحقيقي سيصدمكم !! (اتفرج صورتها)

انت الان تتابع خبر ابنة فان دام الحسناء تتفوق عليه في الأكشن وتخطف الأنظار بجمالها الصارخ.. عمرها الحقيقي سيصدمكم !! (اتفرج صورتها) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

لا شك أن الجميع اتفرج العديد من الأفلام للجم الأكشن جون كلود فان دام، حيث قام هذا الممثل بعدد لا بأس به من أفلام الأكشن، ولكن المثير للإعجاب أن ابنته الحسناء تمتلك أيضا نفس مهاراته المذهلة فى الفنون القتالية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل قيام بيانكا فان دام بحركات قتالية تظهر مهارتها في القتال مثل أبيها.

وبين الفيديو مهارتها في الركلات الطائرة والدوران، بل ويمكنها القيام بحركة الفسخ والتوازن، مقلدة بذلك حركة والدها الشهيرة في إعلان شركة فولفو العام 2013 فيما علق الجمهور على صورها بأنها ملكة جمال.

وبيانكا تبلغ من العمر 23 عاما وهي ثمرة زواج فان دام غلاديس بورتوغيس التي طلقها افي عام 1992، وعاد لها مرة أخرى في عام 1999.

وبدأت بيانكا التمثيل ولعب الفنون القتالية جنباً إلى جنب مع والدها في العام 2008 في فيلم "الراعي حارس الحدود"، واستمرت معه في 6 افلام أخرى.