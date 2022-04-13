شاهد .. مواطن يحاول إجبار زوجته على الإجهاض لحملها ببنت.. وردة فعل السعودين صدمت الكل !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر مواطن يحاول إجبار زوجته على الإجهاض لحملها ببنت.. وردة فعل السعودين صدمت الكل !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

شهدت الحلقة الحادية عشر من برنامج الصدمة4 المذاع على قناة MBC، ردود أفعال غاضبة من زوار إحدى المستشفيات في السعودية تجاه شخص أراد إجبار زوجته على الإجهاض بسبب إنجاب البنات.



وبدأ المشهد التمثيلي بأن الزوج طلب من زوجته أن تخضع لعملية إجهاض؛ نظرًا لأنه لا يريد إنجاب مزيد من الفتيات، إلا أنها رفضت، ولكنه رفع صوته عليه وبدأ في الانفعال.



ولاحظ زوار المستشفى الحوار بين الزوج وزوجته والانفعال والصوت المرتفع، لتتدخل عدد من السيدات والرجال في محاولة لتهدئة الزوجة، وكذلك لإقناع الزوج بعدم إجبار زوجته على الإجهاض.



واستفز الزوج المتواجدين في المستشفى بمحاولة ضرب زوجته، لتبدأ سيدات في الإنفعال وإبعاده، فيما كاد زوار المستشفى من المواطنين والمقيمين أن يضربوه.