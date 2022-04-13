شاهد .. زوجة شقيق الزعيم المصري ’’عادل إمام‘‘ طلعت ممثلة مشهورة.. ومفاجأة صادمة بشأن هويتها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة شقيق الزعيم المصري ’’عادل إمام‘‘ طلعت ممثلة مشهورة.. ومفاجأة صادمة بشأن هويتها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

انتشرت على مواقع التواصل صورة نادرة تجمع الفنان ​عادل إمام​ مع زوجة شقيقه المنتج عصام إمام.

كن ما لا يعلمه الكثيرون أن زوجة عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام هي الممثلة المعتزلة ​نهلة رأفت​ .

وقدمت نهلة رأفت عددا من الأعمال التليفزيونية في بداية التسعينيات ثم اعتزلت بعد زواجها من المنتج عصام إمام.

وكانت نهلة رأفت قد شاركت في فيلم “حكايات الغريب” وشاركت في العديد من المسلسلات منها “شيء من الحنان” و”سر الأرض” و”وجوه للحب” و”قلب الأسد” و”ناس ولاد ناس” و”سبعة وجوه للحقيقة” و”بين ثلاثة” وغيرها.