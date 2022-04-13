شاهد .. بحيلة لا تخطر على البال.. سيدتان تسرقان مجوهرات امرأة أثناء الانتظار في موقف للحافلات !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر بحيلة لا تخطر على البال.. سيدتان تسرقان مجوهرات امرأة أثناء الانتظار في موقف للحافلات !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)
أثار مقطع فيديو متداول في الهند ضجة كبيرة حيث يكشف سرقة سيدة بطريقة لا تخطر على البال، بعدما تم تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم.
وتظهر السيدة في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جالسة في موقف للحافلات تدخل في محادثة مع سيدتين تقدمان لها طعاما.
وتصاب السيدة بعد تناولها للطعام الذي يحتوي على منوّم، بالدوار، وتغط لاحقا في النوم، كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته صحيفة "إنديا توداي".
وخلال نومها فجأة، يقوم أفراد العصابة بسرقة السيدة، وأخذ كل ما معها من مجوهرات وهاتف ونقود، ومن ثم مغادرة المكان بسرعة.
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