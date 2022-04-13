شاهد .. رامز جلال يتخطى كل الحدود ويتحرش بالممثلة عائشة بن أحمد في ’’رامز موفي ستار‘‘ ورد فعل الأخيرة صادم !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر رامز جلال يتخطى كل الحدود ويتحرش بالممثلة عائشة بن أحمد في ’’رامز موفي ستار‘‘ ورد فعل الأخيرة صادم !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ضيفة على برنامج “رامز موفي ستار” الرمضاني الجديد، الثلاثاء، والذي يقدمه من السعودية هذا العام ويشاركه فيه النجم العالمي فاندام.

عائشة بن أحمد ورامز جلال



وظهر رامز جلال يتحرش بعائشة بن أحمد عبر التغزل الصريح بجسدها وقال:”جسم عناب زي ما قال الكتاب”، ما عرضه لانتقادات من قبل البعض مستنكرين تعديه خطوط الأدب.

واستمر رامز بالتحرش لفظيا بالفنانة التونسية أثناء تواجدها بالكرفان:”وسط على المقاس والقد جنن الناس، والتفاح ناكل له تفاح.”

كما سخر من لهجة عائشة بن أحمد التونسية التي وجد صعوبة في فهمها:” محتاجين علي معلول وعصام الشوالي عشان نحل المشكلة دي.”

ووصفها رامز جلال بأنها “قطة تسللت بين النجمات.. تبدو ناعمة ولكنها مكارة، تتمسكن وتموء كالقطة لحد ما تهبشك من أي حتة” حسب تعليقه.

وقال:”حسناء من حسناوات أوزباكستان، ولابسة جزمة بيضة فاضلها جناحات وتطير.”