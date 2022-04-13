شاهد .. تسريب أول صورة لخطيبة عصومي مقداد .. جمالها خطف العقول و فاق جمال زوجة شقيقة الوليد !! (اتفرج)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

اصبح عصومي والوليد مقداد محط اهتمام الجمهور، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة انتشرت بشكل واسع تجمع نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف بعصومي وإلى جانبه شابة جميلة دون الكشف عن هويتها.

وقد أشار المتابعون إلى أنها قد تكون خطيبته حيث قدم البعض التهاني معبرين عن فرحتهم بخطوبته.