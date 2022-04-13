شاهد .. مفاجاة تزلزل الوسط الفني.. انفصال ويل سميث وزوجته بعد الصفعة التاريخية .. ما فعلته الأخيرة لا يصدق !!

انت الان تتابع خبر مفاجاة تزلزل الوسط الفني.. انفصال ويل سميث وزوجته بعد الصفعة التاريخية .. ما فعلته الأخيرة لا يصدق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت تقارير صحافية أجنبية عن قرب انفصال النجم ويل سميث عن زوجته جادا خاصة بعدما حصل معهما في الأيام الأخيرة.

وبحسب صحيفة newsweek الأجنبية فإن انفصال ويل سميث وجادا ألمحت إليه الأخيرة في تصريحاتها قبل أيام حين قالت أنها لم تكن ترغب بالزواج منه.

الصحيفة نشرت معلومات تشير إلى أن الثنائي كادا ينفصلا بسبب قيام جادا بتوجيه انتقادات لاذعة له أمام 20 شخص من أصدقائه.





سميث عندما علق على تلك الواقعة قال: ” لقد نشأت في منزل حيث شاهدت والدي يضرب أمي في وجهها، ولن أقوم بتأسيس منزل مثل الذي نشأت فيه، مع شخص يتحدث بكلام نابي وعنيف”.

الصحيفة اشارت إلى أن تصريحات جادا الأخيرة وانتقادها لتصرف زوجها ويل أمام الملايين من شأنه أن يكون نقطة تحول نحو انفصال الثنائي خاصة أن سميث لا يتقبل هذا الأمر

وكان قد أعلن الممثل العالمي، كريس روك، عن قراره بعدم التحدث عن الصفعة التي تعرض لها من الممثل ويل سميث في حفل الأوسكار، إذ لم يتقاضَ أجرًا عن ذلك، بحسب صحيفة “بالم سبرينغز ديزيرت صن” الأمريكية.

وقال كريس يوم الجمعة: “أنا بخير، لدي عرض كامل، ولا أتحدث عن ذلك حتى أحصل على أجر”.