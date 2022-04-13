شاهد .. فنان شهير يقارن بين عبدالله السدحان وناصر القصبي ويكشف أعلى أجر تقاضاه.. هذا ما قاله عن الأخير وأصاب الكل بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر فنان شهير يقارن بين عبدالله السدحان وناصر القصبي ويكشف أعلى أجر تقاضاه.. هذا ما قاله عن الأخير وأصاب الكل بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

حل الفنان راشد الشمراني ضيفًا في برنامج مراحل، الذي يقدمه الإعلامي السعودي، علي العلياني، وكشف خلال الحلقة عن العديد من التصريحات حول أعماله ومشواره المهني، وأسراره والفكرة التي تراوده منذ أكثر من أربعين عامًا.

كما تحدث الفنان راشد الشمراني عن الكثير من تفاصيل حياته الفنية والعملية والعائلية منها أعلى أجر حصل عليه، وسر إتقانه اللهجات السعودية المحلية.

وكشف راشد الشمراني، خلال حديثه، عن السر وراء إتقانه الكثير اللهجات المحلية السعودية التي ساعدته بشكل كبير في إتقان الأدوار، خاصة الكوميدية، موضحاً السبب في ذلك بقوله: "أنا ولدت في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، نظراً لأن والدي كان عسكرياً، ويعمل في المدارس هناك.. ثم درست في الرياض، وبعدها انتقلنا إلى الخرج، ومنها إلى منطقة تبوك، وبعدها درست في الأردن لمدة سنة، لأن والدي كان يعمل بالجيش السعودي في الأردن، وبعدين رجعت الخرج".

وتابع راشد الشمراني: "ذهبت إلى مدينة الطائف بعد التخرج، وخدمت هناك سنة أو اثنتين، وهذه كانت إضافة كبيرة، وتظهر أيضاً في اللهجات، أنا كنت محظوظاً، وكل هذه كانت تراكمات، خاصة أني أصبحت ممثلاً في الأخير”.

وردًا على أعلى أجر حصل عليه، كشف الفنان راشد الشمراني أن أجر الأعمال المسرحية أقل بكثير من أجر الأعمال التلفزيونية، قائلاً: "العرض المادي في المسرح أقل بكثير.. لا يقارن ولا يضاهى بالتلفزيون". وقال راشد الشمراني إن أعلى أجر حصل عليه يقارب المليون ريال سعودي على عدد محدود من الحلقات التلفزيونية.

وأوضح راشد الشمراني أن هناك فكرة تراوده منذ سنوات هي اعتزال الفن، والتي يفكر فيها منذ حوالي 40 عامًا، منذ أن كان طالبًا وفي بدايته الفنية على مسرح الجامعة، ولفت راشد إلى أنه مع كل عمل يقدمه يذكر نفسه بأنه سوف يكون هذا آخر عمل يشارك فيه ويعتزل بعدها، لكنه لم يستطع تطبيق هذا القرار.

وأخيراً.. قارن راشد الشمراني بين النجمين عبدالله السدحان وناصر القصبي، موضحاً أن السدحان بالنسبة له يمثل الواقع الحقيقي ويغوص في التفاصيل الواقعية، أما ناصر فيعبر عن التجلي والشطح بحسب وصفه، كما أنه أكثر فنان يضحكه، وأن هذا بمثابة تكامل بين الثنائي وهو ما تسبب في إنجاح "طاش ما طاش".

الجدير بالذكر أن الفنان راشد الشمراني يعرض له حاليًا مسلسل "مشراق"، حيث تدور أحداثه خلال 30 حلقة منفصلة متصلة، وتسلط الضوء على أبرز المشاكل والأزمات التي تواجه الشباب والأسر العربية بوجه عام، وإيجاد حلول لها في إطار كوميدي طريف، وهو من إخراج المصري وائل إحسان، وبطولة عدد من النجوم بجانب راشد الشمراني، منهم: خالد العجيرب ونورا عصر وعبدالله البراق، وغيرهم.