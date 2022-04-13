- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر هذا الشيء لديك مُثير.. فنانة شهيرة تكشف سبب طردها من العمل بإحدى القنوات .. من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة صابرين أثناء حلولها ضيفة على برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة عن أنه تم فسخ التعاقد منها وطردها من إحدى القنوات لسبب صادم وهو (حاجبيها) .
ولفتت إلى أنه خلال فترة ارتدائها للحجاب عرض عليها تقديم برنامج على أحد القنوات التي لم تكشف عن إسمها وتم التعاقد على البرنامج .
إلا أنها تفاجئت بخطاب مرسل لها يتضمن فسخ تعاقدها مع القناة والسبب في ذلك أن حواجبها مثيرة.
وعلقت على ذلك قائلة : ” كان طبعا فيه أدمغة مش مظبوطة .. وهما اللي مشوني بكل فخر وطردوني من المحطة .. تخيلي يقولولك معلش مش هتكملي معانا بسبب حواجب حضرتك ” .
وأضافت : ” أنا الجملة دي خلتني مينفعش أشتغل مع دول تاني .. يعني مدى الفكر ده لأ إحنا بنهزر ” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. هذا الشيء لديك مُثير.. فنانة شهيرة تكشف سبب طردها من العمل بإحدى القنوات .. من تكون ؟؟ (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.