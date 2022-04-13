شاهد .. هذا الشيء لديك مُثير.. فنانة شهيرة تكشف سبب طردها من العمل بإحدى القنوات .. من تكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الشيء لديك مُثير.. فنانة شهيرة تكشف سبب طردها من العمل بإحدى القنوات .. من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة صابرين أثناء حلولها ضيفة على برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة عن أنه تم فسخ التعاقد منها وطردها من إحدى القنوات لسبب صادم وهو (حاجبيها) .

ولفتت إلى أنه خلال فترة ارتدائها للحجاب عرض عليها تقديم برنامج على أحد القنوات التي لم تكشف عن إسمها وتم التعاقد على البرنامج .

إلا أنها تفاجئت بخطاب مرسل لها يتضمن فسخ تعاقدها مع القناة والسبب في ذلك أن حواجبها مثيرة.

وعلقت على ذلك قائلة : ” كان طبعا فيه أدمغة مش مظبوطة .. وهما اللي مشوني بكل فخر وطردوني من المحطة .. تخيلي يقولولك معلش مش هتكملي معانا بسبب حواجب حضرتك ” .

وأضافت : ” أنا الجملة دي خلتني مينفعش أشتغل مع دول تاني .. يعني مدى الفكر ده لأ إحنا بنهزر ” .