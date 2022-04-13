شاهد .. عمر الشريف تخلى عنها.. ندمت على اعمالها وتزوجت 10 مرات اعتزلت الفن وعادة مرة اخرى.. لم تصدق من هي ؟؟ (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر عمر الشريف تخلى عنها.. ندمت على اعمالها وتزوجت 10 مرات اعتزلت الفن وعادة مرة اخرى.. لم تصدق من هي ؟؟ (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

هي من أشهر نجمات السبعينيات والثمانينات، واشتهرت بتقديم أدوار الإغراء والمشاهد الجريئة، وبرعت في الشخصيات التي جسدتها في اعمالها، انها سهير رمزي.

بدأت سهير رمزى مسيرتها الفنية وهي لم تتجاوز العاشرة من عمرها من خلال ظهورها في فيلم "بشرة خير" مع شادية وكمال الشناوي عام 1952، وفيلم "صحيفة سوابق" عام 1956 مع الشحرورة صباح.

وبعدها فيلم "البنات والصيف"، أمام عبد الحليم حافظ وسعاد حسني وكانت وقتها تبلغ من العمر 10 أعوام، ولكن بعد إنهاء دراستها عملت في البداية كمضيفة طيران، ومن ثم انطلقت فترة لعروض الأزياء قبل أن تقرر العودة مجدداً للتمثيل، من خلال فيلم "الناس اللي جوه" عام 1964، وفيلم "ميرامار" في العام نفسه.

تزوجت سهير رمزي حوالي عشر مرات من داخل وخارج الوسط الفني، وأشهر أزواجها الملحن حلمى بكر، والفنان الراحل محمود قابيل، وفاروق الفيشاوي.

وكان أول أزواجها الفنان "ابراهيم خان"، ثم تزوجت الأمير السعودى خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وانفصلت عند بعد عام، وتزوجت من الكويتي "محمد الملا"، وتزوجت رجل الأعمال السورى "زكريا بكار" وعادت بعد ذلك للزواج من سيد متولى، وعقب الطلاق تزوجت من الخليجي علي منصور العودي، وكان آخر أزواجها رجل الأعمال علاء الشربيني.

وقالت في لقاء تلفزيوني ان قصة حب قوية بالأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، وتزوجا لمدة عام، وذلك بعد طلاقها من الملحن حلمي بكر، ولفتت إلى أن زواجهما كان سريا في البداية؛ لخوفهما من رد فعل المملكة.

وتمت خطبتها من الفنان الراحل يوسف شعبان والنجم عمر الشريف ولكن لم يتم الزواج، وقد صرحت في أحد لقاءتها التليفزيونية أن الفنان كمال الشناوي هو الشخص الوحيد الذي أحبته ولم تتزوجه. وفي لقاء سابق لها في برنامج "تحت السيطرة" صرحت أنها ندمت على أعمالها الجريئة وإذا عرض أحد أفلامها ومشاهد الإغراء ستغادر المكان مضيفة :"أنا حتى في بيتي مش بتفرج على أفلام ليا أنا فعلا ندمانة عليها".

اعتزلت سهير رمزي عام 1993 وارتدت الحجاب، ثم عادت مرة أخرى للفن بالحجاب من خلال مسلسل "حبيب الروح" فى عام 2006.