شاهد .. لن تصدق المبلغ الذي تقاضاه أحمد فهمي في مسلسل موس صلاح .. الرقم ضخم للغاية لدرجة سيصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق المبلغ الذي تقاضاه أحمد فهمي في مسلسل موس صلاح .. الرقم ضخم للغاية لدرجة سيصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

دخل الممثل المصري أحمد فهمي في السباق الإذاعي الرمضاني بمسلسله الكوميدي موس صلاح والذي يتم إذاعته على راديو النيل.

اشترط فهمي الحصول على مليون ونصف جنيه من أجل تقديم العمل، والذي يشارك في بطولته أيضا كل من الممثلين ريم مصطفى والتي حصلت على 650 ألف جنيه، ومن ابطال العمل أيضا الممثلين عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، حامد الشراب، إضافة إلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

في سياق آخر، يحضر أحمد أحمد فهمي لفيلمه السينمائي المقبل وذلك بعد رمضان ومن المتوقع أن تشارك في بطولته زوجته الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​.