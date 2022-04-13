شاهد .. دنيا سمير غانم تصدم الكل بأول تعليق على رحمة أحمد ’’مربوحة‘‘ نجمة ’’الكبير أوي 6‘‘.. لن تصدقوا ماذا قالت ؟؟

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تصدم الكل بأول تعليق على رحمة أحمد ’’مربوحة‘‘ نجمة ’’الكبير أوي 6‘‘.. لن تصدقوا ماذا قالت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

من أول عمل تلفزيوني أثبتت موهبتها الفنية ومدى براعتها في واحد من أصعب أنواع الفن وهو الكوميديا، إنها الكومديانة التي أعلن مسلسل الكبير قوي بجزئه السادسة ميلادها رحمة أحمد أو كما عرفها الجمهور مربوحة.

خطفت رحمة القلوب ورسمت الضحكات على الوجوه مع تألقها في الحلقات الأولى حتى أنه بدأ مقارنتها مع الفنانة دنيا سمير غانم التي لاعبت دور زوجة الفنان أحمد مكي في أجزائه الأولى، ولكن رحمة اعترضت على هذه المقارنة معترفة بأن دنيا سمير غانم نجمة كبيرة وأن أي مقارنة ليس في صالحها.

من هي رحمة أحمد؟ اسمها بالكامل رحمة أحمد فرج من مواليد محافظة القاهرة في 8 مايو عام 1994، درست في كلية العلوم بجامعة حلوان وتخصصت في قسم مايكروبيولوجي، وحصلت على البكالوريوس في عام 2017.

كان رحمة تعشق الفن والتمثيل، وبدأت تشارك في مسرح الجامعة وتعرفت على الممثل والمخرج صلاح دالي وشاركته مجموعة من المسرحيات.

تألقت رحمة في مسرح الجامعة، حتى أنها فازت بجائزة أفضل ممثلة بعد أدائها في مسرحية بعنوان اقتربت النهاية، مع الممثل صلاح الدالي.

ولم تحصل رحمة فقط على التكريم من جامعة حلوان على هذا العمل، فقط فازت المسرحية ككل بجائزة أفضل عرض مسرحي بالجامعة وأيضا جائزة أفضل سيناريو وورشة كتابة.

انضمت رحمة لدعم الموهبة بالدراسة لاستكمال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية. أما عن زوج رحمة أحمد فهو الكاتب إبراهيم منصور.

مسيرتها الفنية تحولت مربوحة أو رحمة إلى أحد أشهر مشاهير السوشيال ميديا بعد تألقها في حلقات مسلسل الكبير قوي الجزء السادس، ورحمة التي عمرها 27 عاما فقط، لم تمنح من قبل فرصة لإظهار موهبتها مثلما حصل في مسلسل الكبير.

فأول مشاركة لها كان في عام 2016 من خلال برنامج تلفزيوني عرض على قناة الحياة باسم ثلاثي ضوضاء الحياة مع محمود تركي ومينا نادر وميزو وعرض على قناة الحياة.

وفي 2017 تألقت في مسرحيتها وأقتربت النهاية..وأنا عاملة نفسي نايمة ولعبت رحمة دور أم وائل، وكانت ضمن فريق التخت المسرحي مع صلاح الدالي، وتم عرض المسرحية بجامعة حلوان، وأيضا على مسرح الهوسابير ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

وفي 2018 شاركت في مسرحية خالي ورد ولعبت دور المهندسة نيرو وكانت المسرحية مع فريق الرحالة، وعرضت على مسرح الهوسايبر ومسرح الروابط.

وفي نفس العام 2018 شارك فريق التخت المسرحي مع صلاح الدالي في مسرحية ليلة سقوط أورشليم وتم عرضها على مسرح الهوسابير.

وفي 2019 أختارها النجم الكوميدي أحمد أمين للمشاركة معه في حلقاته الشهيرة أمين وشركأه والتي تم تصويرها على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتم عرضها على قناة دي إم سي.

أما في 2021 فقدمت رحمة مجموعة من الأعمال فشاركت أحمد أمين في الجزء الثاني من أمين وشركأه والذي تم تصويره على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعرض على قناة أون.

كما شاركت في المسلسل في المسلسل الإذاعي جمال كازوزة مع الفنان أحمد أمين، والفنانة هالة فاخر، والفنان سامي مغاوري وعرض على رايو 9090.

وشاركت رحمة في العرض المسرحي ديجافو الذي عرض على مسرح الهناجي مع تامر أمين، أحمد السلكاوي، ومحمد يوسف، وكانت سعيدة الحظ حيث شاهدها المخرج أحمد الجندي مخرج مسلسل الكبير ورشحها للعب دور زوجة الكبير "أحمد حلمي" في مسلسل الكبير قوي الجزء السادس.

مربوحة في الكبير قوي منذ الإعلان عن وجود زوجة لأحمد مكي في الجزء الجديد من مسلسل الكبير قوي بدأت التكهنات والمقارنات بينها وبين الفنانة دنيا سمير غانم التي لعبت دور الزوجة الأولى للكبير أو أحمد مكي في أجزاء سابقة.

وقبل عرض المسلسل خرجت رحمة أو مربوحة في لقاء لها وقالت إن ما يقلقها هو مقارنتها بالفنانة دنيا سمير غانم، أو أن يضع الناس توقعات عنها قبل العرض سواء أقل أو أعلى.

وأكدت في تصريحاتها أن دور مربوحة تم معالجته بعيدا عن دور "هدية" زوجة الكبير السابقة التي لاعب دورها الفنانة دنيا سمير غانم.

وعبرت في منشور لها عبر الفيسبوك عن سعادتها للمشاركة في العمل سواء لحبها للعمل في الكوميدا أو لدعم فريق العمل لها، متمنيه أن يكون الأداء عند حسن ظن المشاهدين.

ومع الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير قوي الجزء السادس وبرز دور مربوحة أو رحمة أحمد وتصدرت محركات البحث وبدأت الجماهير تبدئ إعجابها بها ليس فقط المواطنين العاديين ولكن المشاهير أيضا سواء في التمثيل أو الإعلام.

حتى أن النجم أحمد أمين الذي شاركته برنامجه الشهير أمين وشركأه أن مربوحة أو رحمة أحمد هي من اكتشتفت أحمد أمين وليس أحمد أمين من اكتشفها.

وكتب الإعلامي عمرو أديب أن مربوحة أعطت الناس درسا بأنه يمكن استبدال أي شخص وتعويض غياب أي شخص، وأن لا نتوقع الفشل لشخص قبل أن يظهر موهبته، وأن الموهبة والاجتهاد تستطيع قلب العالم.

وكتبت الفنانة عارفة عبد الرسول مشيدة بها وبدورها وأنها عندما شاهدتها عادت بالزمن ثلاثون عاما حينما كانت طالبة في المعهد وتتمنى أن يعطيها أحد من النجوم الكبار الفرصة.

وأشارت إلى أن النجوم كانوا يكتفوا بأن يقولوا لهم "برافو" بعد مشاهدة عروضهم ولكن أحد لم يمنحهم الفرصة لإظهار موهبتهم مثلما حدث مع مربوحة.

رحمة أحمد ودنيا سمير غانم بعد أن تصدرت مربوحة التريند خرجت الفنانة رحمة أحمد في أول تعليق لها على ردود الأفعال، وعبرت عن سعادتها عن ردود الأفعال ولكنها أكدت على أنها من "فانز" الفنانة دنيا سمير غانم وأنه لا يمكن مقارنتها بها لأنها في حالة المقارنة ستكونة هي الخسرانة.

كما شكرت الفنان أحمد مكي بسبب المساحة التي أعطاها مثل هذه المساحة، وأكدت أن ما حدث معها لا يحدث إلا من نجم واثق من قدراته بأن يعطي الممثل الذي أمامه المساحة، وأكدت أنها لا تستطيع أن تعطيه حق إنسانيا أو فنيا.

كما وجهت الشكر للمخرج أحمد الجندي ووصفته بالمبدع وأكدت أنه يستطيع أن يخرج منها الضحكة وأنه كان يدعمها باستمرار وبشتى الطرق، وأنه أعطاها الفرصة لأن تشارك في واحد من أهم الأعمال في رمضان 2022.

كما وجهت الشكر للفنان أحمد أمين وقالت إنه أخ داعم لها باستمرار، وأكد أن هؤلاء الثلاثة أصحاب فضل عليها بالإضافة إلى صلاح الدالي ووجهت الشكر لكل من دعمها منذ بداياتها.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن الفنانة دنيا سمير غانم قالت عن الفنانة رحمة احمد أنها فنانة متميزة واستطاعت أن تثبت نفسها من اول عمل درامي ضخم.