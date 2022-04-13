شاهد .. تجاعيد رقبة صابرين في ‘‘رامز موفي ستار’’ تفضحها أمام الملأ وهذا ما قالته وصدمت الكل !

انت الان تتابع خبر تجاعيد رقبة صابرين في ‘‘رامز موفي ستار’’ تفضحها أمام الملأ وهذا ما قالته وصدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو من مشاركة النجمة صابرين في برنامج المقالب رامز موفي ستار وعلقوا بشكل أساسي على التجاعيد البارزة في منطقة رقبتها.

ولاحظ المتابعون التجاعيد البارزة في رقبة صابرين خلال عرض الحلقة وقام العديد منهم بمقارنتها بأحدث ظهور لها في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، والتي بدت فيها بشكل مختلف، لافتين إلى أنه يبدو أنها قامت بشدّ رقبتها.

فاعل الجمهور بشكل واسع مع الإطلالتين للنجم المصرية، وأثنى الكثير منهم على تواضعها وظهورها على طبيعتها مع رامز جلال دون أي إحراج أو مشاكل، مؤكدين أنها لم تغيّر ملامحها بل تحافظ على رونق بشرتها من خلال حقن البوتوكس التي لم تؤثر على شكلها أو تغيّره.

وكانت النجمة المصرية إعترفت خلال استضافتها في "العرافة" بخضوعها لعملية تحويل مسار بالمعدة لكنها فشلت. وأشارت إلى أن الطبيب المتابع لها تعجب من نتيجة العملية وأكد لها أنها حالة خاصة جداً ونادرة، كما أكدت أنها حاولت اتباع جميع طرق الأنظمة الغذائية لإنقاص وزنها، لكنها لم تفلح أيضاً.

من جهة ثانية، نفت صابرين شائعة انفصالها عن زوجها الذي اتجه إلى أميركا بسبب عمله بمجال السياحة، وظل بها لمدة عام بسبب فيروس كورونا.