شاهد .. النجمة دنيا سمير غانم هي الشخصية الخفية وراء «لعبة السبيط» في «الكبير أوي 6»؟.. قناة ON تفجّر أكبر مفاجأة صدمت كل المشاهدين !!

انت الان تتابع خبر النجمة دنيا سمير غانم هي الشخصية الخفية وراء «لعبة السبيط» في «الكبير أوي 6»؟.. قناة ON تفجّر أكبر مفاجأة صدمت كل المشاهدين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/13 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت الصفحة الرسمية لقناة ON العارضة لمسلسل الكبير أوي ج 6، حالة من الجدل على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد سؤال طرحته على صفحتها حول الشخصية المجهولة التي تقف حول لعبة السبيط. ونشرت الصفحة صورة للشخص المجهول الذي يقف وراء “لعبة السبيط”، وأسفله صور للرباعي: دنيا سمير غانم “هدية”، سماء إبراهيم “العمة فحت”، “حزلقوم”، و”جوني”، متسائلين عن من هي صاحبة تلك الشخصية المجهولة. وعلّقت الصفحة وكتبت على السؤال: “تفتكروا هيكون مين فيهم؟ الكبير أوي 6″، مما أثار الجدل بين الجمهور بسبب تداول مزاعم تفيد بظهور دنيا سمير غانم مرة أخرى.

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