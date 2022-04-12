شاهد .. خبر مُحزن .. توقيف عرض مسلسل الكبير أوي 6..السبب صدم الكل وسبب استياء واسع !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر خبر مُحزن .. توقيف عرض مسلسل الكبير أوي 6..السبب صدم الكل وسبب استياء واسع !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

استاء الجمهور بعد الحديث عن توقيف عرض مسلسل الكبير أوي 6، حيث تمّ رفع دعاوى قضائيّة ضدّه، بسبب ما حصل في المسلسل. هل يتوقف عرض مسلسل الكبير أوي 6؟

في التفاصيل، تقدمت الدكتورة كوثر محمود محمود النقيب العام للتمريض في مصر، بدعوى قضائية ضد مسلسل “​الكبير أوي​” بسبب مشهد إعتبرته إهانة للممرضة المصرية.

وفي الدعوى قالت النقيب العام للتمريض إنها فوجئت بإساءات ضد الممرضات لفظاً وفعلاً وعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية.

وتابعت:”مشهد ليلة زفاف الكبير أوضح أن الزوجة لابد أن ترتدي زي الممرضة كي تثير غريزته وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية والتي هي من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنظيراتها من الممرضات في أي بلد آخر”.

أحدث المشهد ضجة كبيرة في الوسط الفني المصري فمنه من أثنى على الخطوة التي قامت بها الكتورة كوثر ومنهم من إعتبر المشهد عادي ويمكن أن يحدث.

قصة مسلسل الكبير أوي الجزء السادس:

تستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالي.

“الكبير أوى” أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من ابنة عمه لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

تفاصيل مسلسل الكبير أوي الجزء السادس:

– الاستعانة بالفنانة الشابة رحمة أحمد لتجسيد شخصية”زادة” ابنة عم الكبير أوى والتي يتزوجها من أجل رعاية أبنائه العترة وجونى، بعد فقدانه لزوجته “هدية”،

– هشام إسماعيل يعود لاستكمال شخصية “فزاع” بعد غيابه عن المشاركة في الجزء الخامس، إذ فضل وقتها تقديم شخصية فزاع في فيلم سينمائى يحمل نفس اسم الشخصية.

– يظهر شخصية حزلقوم فى الجزء الثالث ولديه ابن بعد زواجه من “أمجاد” التى تجسد شخصيتها اسماء جلال وينفصل عنها، والمفارقة أن ابن حزلقوم يشبه فى الشكل وتسريحة الشعر.

– مشاركة الفنانة سما ابراهيم فى أحداث الجزء السادس بشخصية “الكبيرة أوى” والتى تدخل فى مواقف ومفارقات كوميدية مع الكبير أوى فى المزاريطة.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء السادس:

أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

موعد العرض:

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