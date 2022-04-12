شاهد .. أنكرت يوم القيامة.. الجمهور في صدمة بسبب الديانة الحقيقية لسلاف فواخرجي والتي أخفتها عن الجميع ولم تكشفها الأحد !!

انت الان تتابع خبر أنكرت يوم القيامة.. الجمهور في صدمة بسبب الديانة الحقيقية لسلاف فواخرجي والتي أخفتها عن الجميع ولم تكشفها الأحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، خلال الأيام الماضية، الجدل حول تصريحاتها عن الجنة والنار خلال ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية، رافضة الإفصاح عن ديانتها الحقيقية.

جاءت تصريحات الفنانة السورية سولاف فواخرجي، غامضة، ومثيرة للتساؤلات، فكانت مبهمة لا تدل على انتمائها لدين محدد، من الديانات السماوية، الأمر الذي أثار جدل واسع، واستياء من جمهورها المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، خلال الأيام الماضية، الجدل حول تصريحاتها عن الجنة والنار خلال ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية، رافضة الإفصاح عن ديانتها الحقيقية.

جاءت تصريحات الفنانة السورية سولاف فواخرجي، غامضة، ومثيرة للتساؤلات، فكانت مبهمة لا تدل على انتمائها لدين محدد، من الديانات السماوية، الأمر الذي أثار جدل واسع، واستياء من جمهورها المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.