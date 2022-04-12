شاهد .. القبض على شاب كويتي بسبب فعلته المشينة بالشارع أمام الملأ.. لن تصدقوا ماذ فعل وصدم الكل !! (صورة)

انت الان تتابع خبر القبض على شاب كويتي بسبب فعلته المشينة بالشارع أمام الملأ.. لن تصدقوا ماذ فعل وصدم الكل !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشخص يرقص في وسط شارع عام بالكويت، وفي يده سيجارة في نهار رمضان.

ترنح وتراقص



ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، شاباً يرتدي ثوباً أبيض، وبيده سيجارة مجاهراً بالإفطار في نهار رمضان. ويقف أمام السيارات ويرقص ويترنح بطريقة غريبة.



ورجح مشاهدو الفيديو، أن الشاب الذي ظهر بالمقطع قد تعاطى شيئاً أفقده صوابه، مطالبين بمحاسبته.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها باشرت القضية.

حالة غير طبيعية

ونقلت الداخلية عن الإعلام الأمني، أنه تم ضبط شخص واحالته إلى جهة الاختصاص بعد تداول مقطع فيديو له وهو بحالة غير طبيعية.

وتم تسجيل قضية اشتباه بحالة غير طبيعية.