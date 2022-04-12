شاهد .. الفنانة غادة عادل تضرب يسرا بالسيارة وتتسبب بفقدانها البصر في حادثة هزت الوسط الفني !! (تفاصيل مؤلمة)

انت الان تتابع خبر الفنانة غادة عادل تضرب يسرا بالسيارة وتتسبب بفقدانها البصر في حادثة هزت الوسط الفني !! (تفاصيل مؤلمة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)
شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل أحلام سعيدة أحداثاً عديدة، أهمها أن المشاهد يكتشف خلالها أن شيرين، التي تجسد دورها الممثلة غادة عادل هي التي ضربت فريدة هانم، التي تجسد شخصيتها الممثلة يسرا، وتسببت بفقدانها البصر، وهي تشعر بذنب كبير جداً، لذلك لا تتركها لوحدها، وتقربت منها حتى أصبحت صديقتها، على الرغم من شخصيتها الصعبة.
وتسعى شيرين للبحث عن علاج لفريدة حتى تستطيع أن ترى مجدداً بعد أن فقدت بصرها بسبب الحادث.
مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف في قالب كوميدي إجتماعي.
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