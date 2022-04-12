شاهد .. صورة مُسربة لـ’’إنجي خوري‘‘ مع ’’قصي خولي‘‘ تثير جنونها وتُصيب الجمهور بالصدمة !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر صورة مُسربة لـ’’إنجي خوري‘‘ مع ’’قصي خولي‘‘ تثير جنونها وتُصيب الجمهور بالصدمة !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/12 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

أثار أحد الحسابات الفنية، غضب مشهورة السوشيال ميديا السورية إنجي خوري، بعد نشر صورتها قبل التجميل.

كومبارس في المسلسلات السورية



وكانت البداية حين نشر قاضي المشاهير، الذي يديره الإعلامي نور عبده، صورة نادرة لإنجي خوري برفقة الفنان السوري قصي خولي.

وعقبت الصفحة على الصورة: ” صورة حصرية مني لإنجي مع قصي خولي لما كانت كومبارس .. في المسلسلات السورية “.

وأثارت الصورة جدلاً بين الناشطين، الذين سخر معظمهم من شكل إنجي خوري قبل التجميل. بينما تمنى آخرون لو أنها بقيت كومبارس.

الطموح ليس عيباً



من جهتها، عبرت إنجي عن غضبها، وأعادت نشر الصورة عبر خاصية الستوري على صفحتها بانستجرام.

وعقبت إنجي في ردها على قاضي المشاهير: “إلي الشرف كون كومبارس. وفخورة باللي وصلتلو والطموح مش عيب يا قاضي المشاهير”.



صور نادرة



المفارقة، أن إنجي شاركت قبلها بأيام صورا نادرة من مراهقتها قبل التجميل، تجمعها بعائلتها المكونة من والدتها وشقيقها.

وعبرت إنجي عن اشتياقها لوالدتها، وكتبت على الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”: “اشتقتلكن اخ اخ ما فيني قول غير يا رب، سمو يا عمري عم اكتب وابكي يا الله”.

كما نشرت إنجي خوري صوراً نادرة لها أيضاً في فترة مراهقتها قبل التجميل، معبرة عن أمنيتها بأن تعود لتلك الأيام.

وعقبت إنجي: “‏يا ريت ارجع صغيرة”.